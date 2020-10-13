85,74BİST1.1781.09EURO9.32-0.07USD7.890.06ALTIN487.46-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konserve fark attı
    ABONE OL
    13.10.2020 - 00:01 |

    Konserve fark attı

    Konserve fark attı

    Türkiye’nin ihracatının yüzde 97’sini yerli üretim olan işlenmiş yaş sebze ve meyveler kapsıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 190 ülkeye ihracatın gerçekleştiği konservedeki ihraç payı yüzde 7 arttı, 1 milyar 550 bin dolardan 1.6 milyar dolara yükseldi. Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, sektör olarak 4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ancak yaşanan gecikmelerden dolayı bu rakamın 2 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini söyledi. l ERSAN ERDOĞAN DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Sıradaki Haber