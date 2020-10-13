Konserve fark attı

Türkiye’nin ihracatının yüzde 97’sini yerli üretim olan işlenmiş yaş sebze ve meyveler kapsıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 190 ülkeye ihracatın gerçekleştiği konservedeki ihraç payı yüzde 7 arttı, 1 milyar 550 bin dolardan 1.6 milyar dolara yükseldi. Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, sektör olarak 4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ancak yaşanan gecikmelerden dolayı bu rakamın 2 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini söyledi. l ERSAN ERDOĞAN DHA