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    10.01.2021 - 00:03 |

    Konteynerden tasarruf

    Marmaris Belediyesi, çöp konteynerlerinin oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlattı.

    Konteynerden tasarruf

    Belediye, 4 bin 440 adet çöp konteynerinin 2 bin 325 tanesinin bakım ve onarımını kendi imkanlarıyla yaptı. Konteyner başına 177 liradan 411 bin 525 lira tasarruf sağlandı. Öte yandan 2000 konteyner de Makine Araç Parkı’na götürmek yerine olduğu yerde yenilendi. Böylece hem zamandan hem de nakliye giderlerinden tasarruf edildi. Yıl boyunca sadece 90 çöp konteyneri satın alındı. Başkan Mehmet Oktay, konteynerlere özellikle geri dönüşüm malzemeleri, moloz, ateş ve bahçe atığı atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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