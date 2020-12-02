Konuşa konuşa ameliyat oldu

Kent Hastanesi’nde Doç. Dr. Ali Akay’ın uyguladığı yöntemle ameliyat olan Gökçe, “Konuşa konuşa ameliyat oldum, güle oynaya evime döndüm” dedi.



Yıllardır uygulanıyor



Kent Hastanesi’nin uyanık cerrahi konusunda Türkiye’de öncü bir merkez haline geldiğini belirten Akay, “Yüksek riskli bir ameliyat olduğu için hastamıza yüksek riskli genel anestezi altında beyin kanaması ameliyatı yerine lokal anestezi altında uyanık beyin kanaması ameliyatını önerdik. Hasta riskler daha az olduğu için, solunum cihazına bağlanmadan yapılan bu ameliyatı kabul etti. Nitekim hasta uyanık haldeyken kendisiyle konuşarak ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyat yöntemiyle hastamız risk almadan hayati tehlikeyi atlattı. Bu yöntemi genel anestezi ile ameliyat olması yüksek risk taşıyan kalp ve akciğer hastalığı olan ileri yaş hastalarda ve hareket ve konuşma merkezine yakın beyin tümörü tanısı olan hastalarda yıllardır uyguluyoruz” dedi.