‘Konutunuz Körfez manzaralı olsun’

Bölgede bin 700’den fazla kont inşa ettiklerini belirten Sirius İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, “Yakakent’in en güzel bölgesinde, Körfez ve şehir manzarasına sahip Sirius Loft Residence projemizi hayata geçiriyoruz. Loft dairelerin üstün seyir teras olarak tasarlandı. Proje, 33 konut ve 500 metrekarelik ticari alandan oluşuyor. 25 adet 2+1 ve 3+1 dairelerin yanısıra sekiz adet 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 loft daire seçeneklerimiz var” dedi.



12 ay erteleme



Ödeme tablosunu ise kişiye göre belirlediklerini söyleyen Öncü, “Kredi kullanmayı düşünen müşterimizden yüzde 25’ini peşin alıyoruz, lansmana özel 12 ay ödeme erteliyoruz. Vade farkı talep etmiyoruz” diye konuştu.