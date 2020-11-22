Kordon’da maske tartışması

Polis, iki kadına maskesiz oldukları gerekçesiyle işlem yapacaklarını belirtti, kimlik talep etti. Fakat ekiplerin talebine tepki gösteren kadınlardan biri kimlik ibraz etmeyerek tartışmaya başladı. Polis ekiplerinin terbiyesizlik yaptığını iddia eden kadın, “Ne yapacaksın tutuklayacak mısınız beni, hadi tutuklayın” şeklinde bağırmaya başladı. Polisin uyarması üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden kadın, “Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya, ne sanıyorlar bunlar kendini” diye konuştu. Haklarında işlem yapılan iki kadın daha sonra polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle merkeze götürüldü. Polis memurlarının, hakarette bulunduğu gerekçesiyle kadından şikayetçi olduğu öğrenildi.

l FIRAT AKAY DHA