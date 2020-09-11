Kordon’da nostalji

Nostaljik tramvayın ilk seferine katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek nostaljik tramvaylarımız, İzmir’de 1928 yılından 1954 yılına kadar Güzelyalı-Konak arasında hizmet veren elektrikli trenlerden esinlenerek elektrikli şekilde tasarlandı” dedi.



Boyoz, Gevrek, Çiğdem



Toplamda üç adet ve tek vagonla hizmet verecek olan tramvaylarımızın isimlerinin de İzmir’imizle özdeşleşmiş olan ‘Boyoz’, ‘Gevrek’ ve ‘Çiğdem’ olduğunu dile getiren Soyer, “Bugün hizmete giren tramvaylarımızın ikincisi 45 gün sonra, üçüncüsü de 90 gün sonra hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.