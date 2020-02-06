Körfez manzarasında romantik bir gece

Show Band eşliğinde



Gecenin ardından keyifli bir konaklama deneyimi de yaşatacaklarını belirten Genel Müdür Sevil Görgülü, “The Garden Grille Bar’ın körfez manzarası eşliğinde Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyenler için en ince ayrıntıları düşündük. İzmir Show Band Akustik’in performansı eşliğinde, limitli yerli içecek KDV dahil kişi başı 150 liradan başlıyor. Programımıza katılan misafirlerimize, özel çift kişilik oda fiyatımız 450 lira” dedi.



