06.02.2020 - 00:41 | | YUSUF ÇINAR
Körfez manzarasında romantik bir gece
HIlton Garden Inn İzmir Bayraklı, 14 Şubat Cuma akşamı The Garden Grille Bar Restaurant’da, şef Ahmet Yıldız ve ekibinin hazırladığı birbirinden lezzetli yemekleri körfez manzarası eşliğinde tatmak isteyen misafirlerini bekliyor.
Show Band eşliğinde
Gecenin ardından keyifli bir konaklama deneyimi de yaşatacaklarını belirten Genel Müdür Sevil Görgülü, “The Garden Grille Bar’ın körfez manzarası eşliğinde Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyenler için en ince ayrıntıları düşündük. İzmir Show Band Akustik’in performansı eşliğinde, limitli yerli içecek KDV dahil kişi başı 150 liradan başlıyor. Programımıza katılan misafirlerimize, özel çift kişilik oda fiyatımız 450 lira” dedi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.