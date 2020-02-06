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    HaberlerEge Haberleri Körfez manzarasında romantik bir gece
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    06.02.2020 - 00:41 | | YUSUF ÇINAR

    Körfez manzarasında romantik bir gece

    HIlton Garden Inn İzmir Bayraklı, 14 Şubat Cuma akşamı The Garden Grille Bar Restaurant’da, şef Ahmet Yıldız ve ekibinin hazırladığı birbirinden lezzetli yemekleri körfez manzarası eşliğinde tatmak isteyen misafirlerini bekliyor.

    Körfez manzarasında romantik bir gece

    Show Band eşliğinde

    Gecenin ardından keyifli bir konaklama deneyimi de yaşatacaklarını belirten Genel Müdür Sevil Görgülü, “The Garden Grille Bar’ın körfez manzarası eşliğinde Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyenler için en ince ayrıntıları düşündük. İzmir Show Band Akustik’in performansı eşliğinde, limitli yerli içecek KDV dahil kişi başı 150 liradan başlıyor. Programımıza katılan misafirlerimize, özel çift kişilik oda fiyatımız 450 lira” dedi.

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