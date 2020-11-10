Körfez’in melekleri, çeyrek final istiyor

Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe ilçesinde ki Green Park Tesisleri’nde seyircisiz olarak oynanan Federasyon Kupası’nda D Grubu’nda mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, Ceyhan Belediyesi karşısında kazanmayı başardı. Maçın ilk dakikalarında 8-2 geriye düşmesine rağmen Edremit temsilcisi birinci periyodu 23-20 önde tamamladı. Başarılı oyununu sürdüren Gürespor, devreye 46-40 önde girdi. Üçüncü çeyreği 67-61 önde bitiren Edremit Belediyesi Gürespor sahadan 89-84 galip ayrıldı.

Edremit Belediyesi Gürespor’da Gönül Dönmez 23 sayı 10 ribaunt 10 asist ile triple double, Tuğçe Murat 23 sayı 10 ribaunt, Breanna Richardson 19 sayı 12 ribaunt ile double double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Edremit Belediyesi Gürespor Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamada, “Öncelikle uzun bir aradan sonra yeniden parkelere döndüğümüz için mutluyuz. Spor sahada oynandığı zaman daha güzel. İlk maçımızda iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmayı başardık. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Gruptaki ikinci maçında bugün ICC Yatırım Sakarya Yükseliş ile saat 19:45’de Kartepe Spor Salonu’nda karşılaşacak olan Gürespor bu müsabakayı da kazandığı takdirde D Grubu’ndan lider olarak çeyrek finale çıkmaya hak kazanacak.

Federasyon Kupası maçları Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.