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    HaberlerEge Haberleri ‘Korkmayın, bir hekime danışın’
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    19.10.2020 - 00:00 |

    ‘Korkmayın, bir hekime danışın’

    ‘Korkmayın, bir hekime danışın’

    Pandemi sonrası şikayetleri olmasına rağmen korku nedeniyle hastaların hekime daha geç başvurduğunu belirten Prof. Dr. Rüçhan Uslu, erken tanının önemini vurguladı.

    Uzun yıllar Ege Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürüten ve halen Alsancak’taki özel muayenehanesinde hastalarına hizmet veren Prof. Dr. Uslu, meme kanserinin tedavisi, kanser hastalarının palyatif bakımı, moleküler ve klinik kanser araştırmaları konularında uzman. Türkiye’de her 8 kadından birinde meme kanserine rastlandığını kaydeden Uslu, “Memede veya koltuk altında genellikle ağrısız, sert, yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen kitle olması, meme cildinde kızarıklık, morluk, yara, içeri doğru çöküntü, portakal kabuğu görünüşü gibi noktasal çekintiler meydana gelmesi, meme başı ve çevresinde renk ve şekil değişikliği, meme başında yaralar çıkması, meme başından akıntı gibi yakınmalardan herhangi birisi varsa lütfen beklemeyin ve hemen hekime başvurun. Meme kanserinin tedavisi erken evrelerde çok kolaydır” diye konuştu.

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