‘Korkmayın donör olun’

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hematoloji hemşiresi Nuray Aydoğmuş, 9 yaşındaki oğlu Onur’un lösemi olduğunu kendi çalıştığı bölümde öğrendi. Teşhis sonrasında aynı hastanede tedaviye alınan Onur’a annesi refakat etti, yaklaşık 1 buçuk yıllık bekleyişin ardından uygun donör İsrail’de bulundu. Aynı hastanede yapılan operasyonla Onur’a ilik nakledildi. Oğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen anne Aydoğmuş, “Binlerce lösemili çocuk görüyordum ama insan konduramıyor, ‘Benim çocuğuma olmaz’ diyor. Bu süreçte o ailelerin hepsini çok daha iyi anladım” dedi.

Pandemi sürecinde çalışmaya devam ettiğini belirten Aydoğmuş, “Oğlum için çok dikkat ettim. Hala da dikkat ediyorum çünkü hastalık bitmedi. İşyerinde bütün tedbirleri aldıktan sonra eve geldiğimde çocuklarıma dokunmadan duşa giriyorum. Bu dönemde koronavirüs endişesiyle kök hücre donörü olmaktan vazgeçen çok kişi ile karşılaşıyoruz. İnsanlar korkmasın. Hastane personeli hijyene çok dikkat ediyor. Özellikle nakil birimlerinde çok daha titiz davranılıyor. İnsanlar korkmasın, donör olmaktan vazgeçmesin” diye konuştu.