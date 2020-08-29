Korkulu rüya HPV genital siğiller!

Hem kadınlarda hem erkeklerde görülen genital siğillerin, cinsel yolla bulaşan HPV enfeksiyonun belirtisi olduğunu belirten Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tansu Turgut, “Genelde siğillere yol açan tip HPV 6 ve HPV 11’dir. Bu HPV tipleri kansere yol açmazlar. HPV’nin 100 civarında türü vardır. 20 türü genital enfeksiyonlara neden olmaktadır” dedi.

HPV’nin bazı türlerinin kadınlarda rahim ağzı kanserine (serviks kanseri) dönüşebilecek değişimlere neden olabileceğini belirten Op. Dr. Turgut, “Virüs bir kere vücuda girdikten sonra uzun yıllar sessiz kalabilir. Cinsel yönden aktif olan herkeste görülebilir ve birçok cinsel aktif kişi HPV için taşıyıcı olabilir. Temas eden herkeste siğil çıkacağı anlamına da gelmez. Yüzde 70 oranında 1 yıl içinde, yüzde 90 oranında 2 yıl içinde HPV vücudun kendi savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilir. Diğer bir olasılık ise virüsü alan kişide uzun süre hiçbir belirtinin ortaya çıkmamasıdır. Fakat bu durum hastalığı yaymayacağı anlamına gelmez. Bu duruma sessiz enfeksiyon denilir. HPV’yi hiçbir belirti vermeden taşıyan kişilere ‘taşıyıcı’ adı verilir” dedi.

HPV aşısı koruyor

Genital siğillerde en sık rastlanan tiplerin yüzde 90 oranında HPV 6 ve HPV 11 olduğunu belirten Op. Dr. Tansu Turgut, “Rahim ağzı kanseri olan kadınlardan en sık rastlanan tip HPV 16’dır. HPV virüsü her iki cinsiyette de görülebilir ve cinsel temasla bulaşır. Vajinal ve anal ilişkinin yanı sıra, kondomun örtmediği genital bölgedeki deri temasıyla da HPV bulaşabilir. HPV taşıyan gebelerde, doğum sırasında anneden bebeğe geçebilir. Çocukluktan itibaren yapılan HPV aşısı, virüsün sık kanser yapan HPV 16 ve 18 tipine karşı koruyuculuk sağlıyor. Ayrıca, dörtlü aşının (kuadrivalan) genital siğil yapan 6 ve 11 tiplerine karşı koruyuculuğu da bulunuyor. Tüm rahim ağzı kanserlerinden yüzde 90 oranında koruyabildiği gibi, siğilden de aynı oranda koruyor” diye konuştu. HPV’nin kesin bir tedavisinin olmadığını belirten Turgut, “En başarılı yöntem lezyonun yakılması yani elektrokoter uygulamasıdır. Dondurma işlemi yani ‘kriyoterapi’ adlı yöntemde sıvı nitrojen ya da karbondioksit kullanılır. HPV enfeksiyonunu vücuttan atacak bir tedavi yoktur. Ancak genital siğillerin yok edilmesi esastır” dedi.