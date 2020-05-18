Korona Günlükleri’nin konuğu Prof. Dr. Saltık

Karşıyaka Belediyesi’nin online Korona Günlükleri söyleşileri, 20 Mayıs Çarşamba günü Prof. Dr. Ahmet Saltık’ı ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak etkinliğin büyük ilgi göreceğini belirten Başkan Cemil Tugay, “Değerli Hocamızın söyleyecekleri, hiç kuşkusuz küresel salgına dair neler yapmamız ve neleri yapmamamız konusunda, bize çok önemli pencereler açacak” dedi.