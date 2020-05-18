18.05.2020 - 00:03 |
Korona Günlükleri’nin konuğu Prof. Dr. Saltık
Karşıyaka Belediyesi’nin online Korona Günlükleri söyleşileri, 20 Mayıs Çarşamba günü Prof. Dr. Ahmet Saltık’ı ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak etkinliğin büyük ilgi göreceğini belirten Başkan Cemil Tugay, “Değerli Hocamızın söyleyecekleri, hiç kuşkusuz küresel salgına dair neler yapmamız ve neleri yapmamamız konusunda, bize çok önemli pencereler açacak” dedi.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.