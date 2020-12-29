Korona müfettişi!

Yeşil, “Beni düşündüren konulara mizah diliyle dikkat çekmeye çalışıyorum. Kitaptaki öyküleri de bu anlayışla yazdım. Kitabın kapağını, resim ile karikatürü buluşturan ödüllü karikatür sanatçısı İbrahim Tuncay çizdi” dedi. Yeşil’in, beş mizah kitabının yanı sıra; bir de şiir kitabı bulunuyor.