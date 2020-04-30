30.04.2020 - 00:02 |
Korona şarkısı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov ve Psikoloji Bölümü mezunu Aslıhan Doğu, koronavirüsü yenerek yeniden normal hayata döneceğimizi vurguladıkları, “Gelecek Bizim” adında bir şarkı yaptı. Müziğini Abbasov’un hazırladığı, sözlerini ise Aslıhan Doğu’nun yazdığı şarkı, sosyal medya ve internet üzerinden yayınlanacak. Abbasov, “Şarkı aracılığıyla insanlara moral verebileceğimizi ve gerekli tedbirleri almaları yönünde onlarda farkındalık oluşturabileceğimizi düşündük. Aslıhan Doğu ise, “Umut vermek istedik” diye konuştu.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.