Korona şarkısı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov ve Psikoloji Bölümü mezunu Aslıhan Doğu, koronavirüsü yenerek yeniden normal hayata döneceğimizi vurguladıkları, “Gelecek Bizim” adında bir şarkı yaptı. Müziğini Abbasov’un hazırladığı, sözlerini ise Aslıhan Doğu’nun yazdığı şarkı, sosyal medya ve internet üzerinden yayınlanacak. Abbasov, “Şarkı aracılığıyla insanlara moral verebileceğimizi ve gerekli tedbirleri almaları yönünde onlarda farkındalık oluşturabileceğimizi düşündük. Aslıhan Doğu ise, “Umut vermek istedik” diye konuştu.