Korona savaşçıları için söyledi

Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle ‘Sonsuz Teşekkür ve Şükran etkinliği’ adı altında 1 Eylül’den bu yana bir dizi etkinlik düzenleyen Kalimerhaba Derneği, final konseri ile etkinliklerini tamamladı. Uluslararası müzik festivallerinde Türkiye’ye dereceler kazandıran sanatçı Serap Yenici şarkılarını, salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için söyledi. Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, son dönemde yaşananları, “öldüren, yıldıran, tüketen zorlu bir süreç” olarak tanımladı ve aşılması için herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti.