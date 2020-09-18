Korona takibi

İzmir’deki filyasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Köşger, güvenlik güçlerinden oluşan ekiplerin 28 bin 734 pozitif ve temaslı kişiyi evde ziyaret ettiğini açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son haftalarda ülke genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından kentte daha sıkı tedbirlerin uygulanmaya başladığını açıkladı. İl Hıfzısıhha Kurulu kararları ve denetimlerle ilgili bilgi veren Köşger, “182 araçla bin 321 kişiden oluşan 422 filyasyon ekibi sahada görev yapıyor. Ayrıca güvenlik güçlerimizden oluşan ekipler, 28 bin 734 pozitif ve temaslı kişiyi takip edip ev ziyaretleri gerçekleştirdi. 39 telefonla arama ekibi de, 52 bin 932 arama ve kontrol yaptı” dedi.

Taviz vermek yok

Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara idari para cezası uygulandığını ifade eden Köşger, “Kurul kararı gereği karantinaya uymayan temaslı ve pozitif vatandaşlar, hazırladığımız iki yurtta zorunlu ikamete tabi tutulacak ve masrafları da kendilerinden tahsil edilecek. Kurallara uyalım, sağlıklı kalalım” diye konuştu.

Belediyede HES zorunlu

Öte yandan valiliğin aldığıi tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu sorulması kararına, Gaziemir ve Beydağ belediyeleri de sistemi uygulamaya başlayıp destek verdi. Belediye hizmet noktalarını ziyaret edecek vatandaşlar ile belediye personeli artık HES kodu ile binalara giriş yapabilecek. Kodu olmayan kişiler alınmayacak. HES kodu sorgulaması sonrası riskli durumda olduğu tespit edilen kişiler hakkında da gerekli işlemler yapılacak.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, yeni uygulamayla giriş çıkışlardaki önlemleri artırmış olduklarını belirtti.

Köşger Urla’yı ziyaret etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Urla Kaymakamlığı’nı ziyaret edip ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında Kaymakam ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can’dan bilgi aldı. Toplantının ardından Köşger ve Can, Sanat Sokağı, Malgaca Pazarı ve Tarihi Arasta Çarşısı’nda gezip vatandaşın talep ve isteklerini dinledi. Köşger ve Can daha sonra, 2015 yılında Bilgöl ili Karlıova ilçesinde görev esnasında şehit olan Polis Memuru Fatih Dik’in ailesini ziyaret etti.