Koronavirüs, 23 Nisan coşkusuna engel değil

Koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaların iptal edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu belediyeler evlere taşıdı. Minikler için birbirinden özel etkinlikler hazırladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaların iptal edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlere taşındı. Birçok belediye, çocukları unutmadı; hediyeler dağıttı. Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine kırtasiye seti ve oyun hamuru hediye etti. Ayrıca belediye, çocukların evlerinde okuyacakları en güzel 23 Nisan şiirlerini ve Atatürk’le birlikte çekilen fotoğraflarını belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Başkan Ali Engin, “Hiçbir gerekçe bizi bu coşkudan alıkoyamaz. Yine sokaklarımızı süsleyeceğiz ve bu kez evlerde bayramımızı kutlayacağız” dedi.

Başkan kapı kapı dolaştı

Karşıyaka Belediyesi de, evlerinde çektikleri eğlenceli ve yaratıcı videoları Karbel Çocuk Kulübü’nün Instagram sayfasına gönderen çocuklara erken bayram coşkusu yaşatıyor. Tek tek kapıları çalınan miniklere, yaşlarına uygun kitaplar ve 23 Nisan dolayısıyla balkonları donatmak üzere Türk Bayrakları armağan ediliyor. Video paylaşımında bulunan bazı çocukların hediyelerini sürpriz yaparak bizzat teslim eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Koronavirüs salgını bayram coşkusunu yaşamamıza engel olmayacak” diye konuştu.

Ödemiş Belediyesi ise, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında şiir ve resim yarışması düzenliyor. İlkokul ve ortaokul kategorisinde dereceye girenlere sürpriz ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 21 Nisan olarak belirlendi.

Nutuk dağıtılacak

Edremit Belediyesi, çocuklar için internet üzerinden masal dinletilerine başladı. Çocuklara özel hazırlanan Nutuk, 23 Nisan ve eski meclis görsellerinin yer aldığı yap-boz oyuncaklar, çiçekler ve bayraklar dağıtılacak. 23 Nisan günü internet ve belediye ses yayın sitemi üzerinden önce saat 21.00’de hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyleyecek, şiirler ve dinletiler yayınlanacak. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, miniklere özel sürprizler hazırladıklarını belirtti.