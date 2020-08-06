Koronavirüs savaşçısının adı, Akhisar’da parka veriliyor

Dayanıklı’nın isminin Abir parka verilerek yaşatılması ile ilgili konuşan Başkan Besim Dutlulu, “Sağlık kahramanlarımızdan Akhisarlı doktorumuz Nihat Dayanıklı’ya Allah’tan rahmet diliyorum. AK Parti ve MHP grubunu ise kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum” dedi. Ardından gündemdeki konularla ilgili bilgi veren Dutlulu, şöyle konuştu:

Yeni sosyal alan



“Asfalt seferberliği son sürat devam ediyor. Sathi kaplama tesisinin kurulması ve belediyeye alınan araçlar ile birlikte yol sorununun büyük ölçüde önüne geçtik. Uzun yıllar atıl kalan Kayalıoğlu Mahallesi’ndeki belediyeye ait alanı restore edeip Akhisar halkına aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri restoran tarzında sosyal bir alana dönüştüreceğiz. Ruhsat işlerinin bitmesinin ardından önümüzdeki hafta içerisinde Kayalıoğlu Sosyal Tesisleri’ni hizmete açacağız.”