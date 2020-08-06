BİST1.0920.43EURO8.390.22USD7.050.15ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Koronavirüs savaşçısının adı, Akhisar’da parka veriliyor
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:02 |

    Koronavirüs savaşçısının adı, Akhisar’da parka veriliyor

    Akhisar Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında, koronavirüs ile mücadele ederken hayatını kaybeden Akhisarlı Doktor Nihat Dayanıklı’nın isminin ilçede yaşatılması, CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla meclisten geçti.

    Koronavirüs savaşçısının adı, Akhisar’da parka veriliyor

    Dayanıklı’nın isminin Abir parka verilerek yaşatılması ile ilgili konuşan Başkan Besim Dutlulu, “Sağlık kahramanlarımızdan Akhisarlı doktorumuz Nihat Dayanıklı’ya Allah’tan rahmet diliyorum. AK Parti ve MHP grubunu ise kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum” dedi. Ardından gündemdeki konularla ilgili bilgi veren Dutlulu, şöyle konuştu:

    Yeni sosyal alan

    “Asfalt seferberliği son sürat devam ediyor. Sathi kaplama tesisinin kurulması ve belediyeye alınan araçlar ile birlikte yol sorununun büyük ölçüde önüne geçtik. Uzun yıllar atıl kalan Kayalıoğlu Mahallesi’ndeki belediyeye ait alanı restore edeip Akhisar halkına aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri restoran tarzında sosyal bir alana dönüştüreceğiz. Ruhsat işlerinin bitmesinin ardından önümüzdeki hafta içerisinde Kayalıoğlu Sosyal Tesisleri’ni hizmete açacağız.”

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber