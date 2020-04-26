Koronavirüs yüzmeyi de vurdu

Türkiye’nin adını uluslararası platformlarda başarı ile temsil eden İzmirli milli yüzücü Emre Sakçı, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarını kendi imkanlarıyla sürdürdüğünü belirtti. Ancak gerekli tedbirler alınarak yeniden havuzda çalışmalara başlamasının şart olduğunu vurguladı. Geçen aralık ayında İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda ülkemize tarihin ilk madalyasını getirip, erkeklerde Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşatan, daha önce de 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvarda dünya rekorunu kıran ilk Türk yüzücü olan 22 yaşındaki Emre, havuza döneceği günü iple çekiyor.



‘Kaybı en aza düşürmeliyiz’



Performans sporlarında antrenman sürekliliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Sakçı’nın antrenörü Türker Oktay, “Emre tamamen Tokyo Olimpiyatları’na konsantre olmuştu ancak tüm organizasyonlarla birlikte olimpiyatlar da 1 yıl ertelendi. Şu an havuza giremediği için kara çalışmaları yapıyoruz ama yüzme sporunda havuzda süreleri korumak çok önemli. En azından milli sporcular için illerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı havuzlarda sporculara hafta içi farklı saatler belirlenip, antrenman ayarlanabilir. Farklı ülkelerde sporcuların kulvarlar arasında mesafeyi koruyarak havuza girmeye başladığının haberlerini alıyoruz. Havuzlar tekrar açılınca fiziksel kayıpları toparlarız ama süreç uzarsa sporcular üzerinde bunun psikolojik etkilerini toparlamakta güçlük yaşarız” dedi.