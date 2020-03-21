21.03.2020 - 00:04 |
Koronavirüse karşı mücadeleye devam
Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi’ni köpüklü su ile yıkayıp kentin farklı bölgelerindeki çöp konteynerlerini ilaçladı, Sağlık İşleri Müdürlüğü de personele dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı. Başkan Ömer Günel, Kuşadalılara evlerinde kalma çağrısında bulundu.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.