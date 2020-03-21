Koronavirüse karşı mücadeleye devam

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi’ni köpüklü su ile yıkayıp kentin farklı bölgelerindeki çöp konteynerlerini ilaçladı, Sağlık İşleri Müdürlüğü de personele dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı. Başkan Ömer Günel, Kuşadalılara evlerinde kalma çağrısında bulundu.