Koronavirüse karşı psikolojik destek

Çamdibi Kadın Danışma Merkezi ve Doğanlar Kültür Merkezi’nde görevli psikologlar, çoğunluğu telefonla olmak üzere, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. 0 505 312 94 47 ve 0 530 155 57 numaralı telefonlar aracılığı ile iletişime geçilebilir.