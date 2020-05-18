18.05.2020 - 00:02 |
Koronavirüse karşı psikolojik destek
Bornova Belediyesi, salgının, başta aile içinde yarattığı travmatik etkiyi azaltmak adına bünyesinde görev yapan iki psikoloğu vatandaşa destek vermesi için görevlendirdi.
Çamdibi Kadın Danışma Merkezi ve Doğanlar Kültür Merkezi’nde görevli psikologlar, çoğunluğu telefonla olmak üzere, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. 0 505 312 94 47 ve 0 530 155 57 numaralı telefonlar aracılığı ile iletişime geçilebilir.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.