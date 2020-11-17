BİST1.2930.13EURO9.140.00USD7.69-0.16ALTIN466.620.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Koronavirüslü kişi trafikte yakalandı
    ABONE OL
    17.11.2020 - 00:00 |

    Koronavirüslü kişi trafikte yakalandı

    AYDIN’IN Efeler ilçesinde karantinadan kaçan kişi çalıntı motosikletle yakalandı.

    Polis ekipleri, M.K’nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın 2016 yılında Ovaeymir Mahallesi’nden çalındığı öğrenildi. Sürücüyle birlikte motosiklette bulunan O.M’nin yapılan kimlik sorgusunda da koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerektiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü M.K. işlemleri için emniyete götürüldü, O.M’ye de 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı, öğrenci yurduna yerleştirildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Sıradaki Haber