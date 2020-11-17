Koronavirüslü kişi trafikte yakalandı

Polis ekipleri, M.K’nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın 2016 yılında Ovaeymir Mahallesi’nden çalındığı öğrenildi. Sürücüyle birlikte motosiklette bulunan O.M’nin yapılan kimlik sorgusunda da koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerektiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü M.K. işlemleri için emniyete götürüldü, O.M’ye de 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı, öğrenci yurduna yerleştirildi.