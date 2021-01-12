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    HaberlerEge Haberleri ‘Koronavirüsü hafife almayın’
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    12.01.2021 - 00:03 | | KADİR ÖZEN DHA

    ‘Koronavirüsü hafife almayın’

    ‘Koronavirüsü hafife almayın’

    TÜRK Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, yakalandığı koronavirüsü yendi, işinin başına döndü. Uzun süre evlerine giremediklerini kaydeden Baykalmış, “Bu da bizim risk grubuna girmemize yol açtı. Ne kadar maske, mesafe kurallarına uysak da bazı personelimiz ve ben bu illete yakalandık. Özellikle devletimizin uygun gördüğü ilaçları kullandık, tavsiyelere uyduk. Ancak eşime ve 2 çocuğuma da bulaştırdım. Çocuklar 18 yaşın altında olduğu için hafif atlattı” dedi. Hastalığı ağır geçirmediğini belirten Baykalmış, “Eşim, vücut ağrıları nedeniyle gözyaşı döktü. Kimi insanlar bunu hastanelerde geçirdi. Bazıları solunum zorlukları çekti. Kimileri entübe oldu. Onlara tekrar sorsanız, eminim ki evlerinden çıkmazlar. Maske, mesafe kurallarına uyacağız ve kesinlikle bu işi hafife almayacağız” diye konuştu

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