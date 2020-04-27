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    27.04.2020 - 00:04 |

    Koronayı yendi hastalara koştu

    Koronayı yendi hastalara koştu

    İzmir’de yeni tip koronavirüs tanısı konulan göğüs hastalıkları profesörü Bünyamin Sertoğullarından, sağlığına kavuşmasının ardından izin kullanmadan hastalarını tedavi etmek için görevine başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Prof. Dr. Sertoğullarından’a rahatsızlanması üzerine 29 Mart’ta Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Sertoğullarından evinde karantina altına alındı. Sertoğullarından, evinde dinlendiği 14 gün boyunca hastanede görev yaptığı doktor arkadaşlarına sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini aktardı, hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda meslektaşlarına destek oldu. Son iki testin negatif çıkmasının ardından izin kullanmadan mesaiye başlayan Sertoğullarından, “Tüm riskleri göze alarak hastaneye döndüm. Bir daha dünyaya gelsem yine doktor olurum. Türkiye’nin sağlık sistemi, Avrupa ve ABD’den çok iyi, bunu bu süreçte gördük” dedi. l TEZCAN EKİZLER AA

    Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
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    Coronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu olduTürkiye’de corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.
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