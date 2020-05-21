BİST102.1580.17EURO 7.460.79USD6.790.34ALTIN381.670.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Korsan kargo krizi
    ABONE OL
    21.05.2020 - 00:00 |

    Korsan kargo krizi

    Salgın sebebiyle alınan önlemler kapsamında, kargo şubelerinin kuyruklarında beklemek istemeyen vatandaş, kargolarını İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden otobüslerle yolluyor.

    Korsan kargo krizi

    Otogar dışındaki kişiler, teslim aldıkları kargoları otobüs şoförleri aracılığıyla gönderiyor. Bu kişilerin korsanlık yaptığını iddia eden terminal çalışanları, “Bunlar kaçak çalışıyor, dışarıdan yolcunun emanetini bağlayıp 300 liraya varan paralar alıyorlar, şoföre de 100 lira verip gönderiyorlar. Yazıhaneler bu şekilde nasıl para kazanacak?” dedi.

    Fatura bile kesiyorlar

    Aracılık yapanlarsa, “Biz bu işi kargoların aldığı fiyatların çok çok altında fiyatlarla yapıyoruz. İnsanlar bizi hızlıyız diye tercih ediyorlar. Korsan iş yapmıyoruz, faturalı irsaliyeli iş yapıyoruz. Biz belki kira vermiyoruz ama vergimiz var, faturamız var, her şeyimiz yasal” ifadelerini kullandı.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber