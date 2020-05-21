Korsan kargo krizi

Otogar dışındaki kişiler, teslim aldıkları kargoları otobüs şoförleri aracılığıyla gönderiyor. Bu kişilerin korsanlık yaptığını iddia eden terminal çalışanları, “Bunlar kaçak çalışıyor, dışarıdan yolcunun emanetini bağlayıp 300 liraya varan paralar alıyorlar, şoföre de 100 lira verip gönderiyorlar. Yazıhaneler bu şekilde nasıl para kazanacak?” dedi.



Fatura bile kesiyorlar



Aracılık yapanlarsa, “Biz bu işi kargoların aldığı fiyatların çok çok altında fiyatlarla yapıyoruz. İnsanlar bizi hızlıyız diye tercih ediyorlar. Korsan iş yapmıyoruz, faturalı irsaliyeli iş yapıyoruz. Biz belki kira vermiyoruz ama vergimiz var, faturamız var, her şeyimiz yasal” ifadelerini kullandı.