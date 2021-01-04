Korsana karşı güçbirliği

Servisçiler, en fazla şikayetçi oldukları konuda sanayicinin desteğini bekliyor. Personel taşımacılığında sadece S plakalı araçların tercih edilmesini istiyor.

Korsan servisçiliğin bitirilmesi için Kemalpaşa’da güç birliği yapılıyor. İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ile Kemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Katı, sektörün kanayan yarasına karşı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) ile işbirliği yapmayı hedefliyor.

Personel taşımacılığında ‘S’ plakalı araçların tercih edilmesinin iki tarafın da menfaatine olacağını söyleyen Bostancı, “Bu konuda KOSBİ’nin ve KOSBİ üyesi sanayicilerimizin göstereceği duyarlılık korsan servisçiliği bitirir. Ayrıca sanayici her türlü sorunda karşısında hukuki bir muhatap bulur. Korsanda ise hiçbir muhatap bulamaz. İzmir’de 7 bine yakın S plakalı servis aracı var ve pandemi nedeniyle büyük bir çoğunluğu kontak açamıyor. S plakalı servis yok o yüzden korsan var gibi bir algı da yaratılmamalı” dedi.

S plaka için gerekli çalışma ruhsatını almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 14 evrak istediğini dile getiren Katise, “Bu evraklara ancak ehil, eğitimli, yasalara saygılı ‘S’ plaka sürücüleri sahiptir. Korsan tamamen denetimsizlik demek. Mesela sözleşme yapmalarına ragece vardiyasına, personel sayısı az diye binek araçlar gönderiliyor. Korsan fiyat kırıyor, bir kaza durumunda sorumlulukları ve zarar da çok daha fazla oluyor. Oysa ‘S’ plakalı araçta sadece araç değil, aracı kullanan şoför de denetlenir. Her önüne gelen ‘S’ plakalı aracı kullanamaz. Şoför tanıtım kartı almak için de iki yılda bir uyuşturucu testi dahil kontrollerden ve eğitimlerden geçilir” ifadelerini kullandı.

Kademeli mesai sürsün

“Mesai başlama ve bitiş saatleri kademelendirilirse bundan herkes karlı çıkar” önerisinde de bulunan Bostancı, “Yoğun saatte İzmir’e Kemalpaşa’dan ulaşmak 1 buçuk saat alıyor. Trafikte personelin geçirdiği saat fazla, servisçinin yaktığı akaryakıt daha da fazla. Çevre kirliliğinden tutun, zaman kaybına kadar bir çok sorunun temelin trafik var. Bunun önüne geçmenin yolu ise kademeli mesai saati uygulamasıdır. Pandemi nedeniyle yapılan uygulama normal şartlarda da sürdürülmeli. Bu şekilde zamanı iyi kullanan servisçi başka işletmelerin de servisine gidebilir, kazancı artar” diye konuştu.