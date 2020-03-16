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    HaberlerEge Haberleri ‘Korumanın yolu bilgi’
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    16.03.2020 - 00:03 |

    ‘Korumanın yolu bilgi’

    Türkiye’deki ilk doğa konulu kütüphane, Büyükşehir’in desteğiyle İzmir Seferihisar’da açıldı. Herkesin katkı yapabileceği kaynaklara, internet üzerinden de ulaşılıyor

    ‘Korumanın yolu bilgi’

    Doğa üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar için kurulan Doğa Kütüphanesi, İzmir Seferihisar’ın Orhanlı Köyü’nde bulunan Doğa Okulu’nun araştırma binasında önceki gün açıldı. Doğa Derneği’nin çabalarıyla hayata geçen kütüphanenin kurulumuna İzmir Büyükşehir Belediyesi destek verdi.

    Büyülü bir dünya sunuyor

    Beş binin üzerinde kaynak ve yayının yer aldığı kütüphane, www.dogakutuphanesi.org web sitesi üzerinden de ziyaret edilebiliyor. Ayrıca dileyen herkes, doğa konulu bilgi kaynaklarını paylaşıp kütüphaneye dahil olabiliyor. Açılış konuşmasını yapan Doğa Derneği Başkanı Özlem Akın, “Derneğimiz 2002 yılından bu yana, tehlike altındaki türler başta olmak üzere, biyolojik çeşitliliği ve ‘Önemli Doğa Alanları’nı korumak için çalışmalar yürütüyor. Bilgi, tüm bu çalışmaların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyacımız olan tek şey ve bu nedenle doğa koruma alanında yapılan tüm çalışmalar ve araştırmaların erişilebilir olmasını istedik” dedi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, “Seferihisar’da doğa koruma çalışmaları açısından böylesine önemli bir kütüphanenin kurulmuş olması bizi mutlu etti. Doğa Derneği’ni ve ortaya koyduğu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

    ‘Korumanın yolu bilgi’

    Kayıtlar Burhaniye Belediyesi’ne

    Burhaniye Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde açılacak olan “Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Gündüz Bakımevi” için kayıtlar başladı.

    Kayıt yaptırmak isteyen veliler gerekli bilgileri, 412 64 50 (dahili 119) numaralı telefondan, belediyenin öğrenci kayıt masasından ya da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden alabilir.

    36 ve 72 ay arasındaki çocukların eğitim göreceği gündüz bakımevinin tam gün olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Ali Kemal Deviciler, “Yaklaşık 100 öğrenci faydalanacak” dedi.

    ‘Korumanın yolu bilgi’

     

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