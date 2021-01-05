KOSBİ’de güvenlik ve eğitim ilk sırada

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSBİ) yılın son haftasİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan müteşebbis heyet toplantısından sanayicilere itfaiye merkezi müjdesi çıktı. Toplantıda ayrıca 2021 yılı bütçesi ve planlanan altyapı çalışmaları görüşüldü. Parselasyon plan uygulamaları tamamlanan bölümlerde de yeni yılda yatırıma devam kararı alındı.

2021 yılında bölgenin yapılaşmaya açılacak alanlarında enerji dağıtım şebekeleri, iç yol düzenlemeleri, kanalizasyon ve içme suyu altyapılarının imalatına başlanacağını belirten KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk, şöyle konuştu:

Örnek OSB hedefi

“İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kullanımına verilecek olan merkezi biz kuracağız. 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanan itfaiye, böylesi büyük tesislerin olduğu yerde sanayiciler açısından büyük bir güven kaynağı olacak. Geçen yeğitime başlayan KOSBİ Zülfü- Mevlüt Çelik Teknik Koleji’nde de, en yeni teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla eksikleri tamamlıyoruz. Amacımız pandemi sürecinden çıkıldığında bölgeyi yeni yatırımlara hızla hazır hale getirmek. Valimiz, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve belediyelerimizin katkıları örnek OSB olma yolunda hızla ilerliyoruz.”