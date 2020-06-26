Köşk’e yeni su deposu

Ekipler şimdi de depodan mahalleye suyu taşıyacak olan boruların montajına başladı. Mahalle Muhtarı Halil Tok, ASKİ’nin ve Büyükşehir’in mahallelerine yaptığı yatırımlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu söz verdiği gibi su depomuzu bitirdi. Her ihtyicacımıza koşuyorlar, çok teşekkür ederiz” dedi.