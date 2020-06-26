26.06.2020 - 00:05 |
Köşk’e yeni su deposu
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi’nde su deposu yapımını tamamladı.
Ekipler şimdi de depodan mahalleye suyu taşıyacak olan boruların montajına başladı. Mahalle Muhtarı Halil Tok, ASKİ’nin ve Büyükşehir’in mahallelerine yaptığı yatırımlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu söz verdiği gibi su depomuzu bitirdi. Her ihtyicacımıza koşuyorlar, çok teşekkür ederiz” dedi.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.