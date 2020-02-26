26.02.2020 - 00:00 |
Koşukavaklı Altay Bursa’ya bileniyor
TFF 1. Lig’de yarın deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak Altay’ın en önemli kozu yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak olacak.
Sezon başında anlaştığı Bursa ekibinden 15. haftada ayrılan Yalçın Koşukavak, eski takımının zaaflarını yeni öğrencilerine anlatıp galibiyetin şifrelerini belirleyecek. Siyah beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçında Adanaspor karşısında zafere imza atan teknik patron Koşukavak, Bursa’da 2’de 2 yapmak için taktik savaşı verecek.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.