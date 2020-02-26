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    HaberlerEge Haberleri Koşukavaklı Altay Bursa’ya bileniyor
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    26.02.2020 - 00:00 |

    Koşukavaklı Altay Bursa’ya bileniyor

    TFF 1. Lig’de yarın deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak Altay’ın en önemli kozu yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak olacak.

    Koşukavaklı Altay Bursa’ya bileniyor

    Sezon başında anlaştığı Bursa ekibinden 15. haftada ayrılan Yalçın Koşukavak, eski takımının zaaflarını yeni öğrencilerine anlatıp galibiyetin şifrelerini belirleyecek. Siyah beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçında Adanaspor karşısında zafere imza atan teknik patron Koşukavak, Bursa’da 2’de 2 yapmak için taktik savaşı verecek.

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