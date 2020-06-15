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    HaberlerEge Haberleri Kovid-19’a rağmen vergiler aksamadı
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    15.06.2020 - 00:03 |

    Kovid-19’a rağmen vergiler aksamadı

    Kovid-19’a rağmen vergiler aksamadı

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, virüse rağmen vatandaşların vergi ödemelerini aksatmadıklarını söyledi. Selvitopu, geçen yıl 1 Ocak-10 Haziran günleri arasında 26 milyon 177 bin 957 lira olan emlak vergisi tahsilatının, bu yıl 26 milyon 958 bin 95 lira olarak gerçekleştiğini belirtti, duyarlı vatandaşa teşekkür etti. Başkan Selvitopu, “Bizler kamu görevi yürütüyoruz. Halkın bize emanet ettiği bütçeyi de doğru yerlerde kullanmak zorundayız. Bireylere değil topluma hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Her kuruş bizler için çok önemli ve değerli. Bir yandan tasarruf önlemlerini sürdürürken diğer yandan Karabağlar’ı yeni yatırımlarla değiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

    Uzundere’yi kirleten firmaya 265 bin lira

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi’ndeki boş araziye hafriyat atıklarını atan firmaya, 265 bin 497 lira ceza uyguladı. Uzundere sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgeden aldıkları numuneyi inceledi. Numunelerin kirli toprak, asfalt kırıntısı ve diğer atıkların da yer aldığı karışık nitelikte, hafriyat atığı olduğu belirlendi.

    Tespit çalışması

    Bakanlık, firmaya Çevre Kanunu gereğince 265 bin 497 lira cezai işlem uyguladı. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, döküm gerçekleştirilen alana giriş ve çıkışların kontrol altına alınması ve atıkların kaldırılması ile ilgili Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazı gönderdi. Hafriyat firmasına atığı teslim eden firma da tespit edilmeye çalışılınıyor. -AA

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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