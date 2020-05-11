Kovid-19’u yendi bebeğine kavuştu

Şerif’in Kovid-19 testi pozitif çıkınca doktorlar, anne ile bebeğini tedavi süresince bir araya getirmeme kararı aldı. Uygulanan bir haftalık tedavinin ardından testlerin negatif sonuç vermesi üzerine bebeğine kavuşan Şerif, “Unutamayacağım bir gün oldu” dedi. AA