11.05.2020 - 00:02 |
Kovid-19’u yendi bebeğine kavuştu
İzmir’de doğum yaptıktan sonra koronavirüs teşhisi konulan Lütfiye Şerif (21), sağlığına kavuştu, Anneler Günü’nde ilk kez bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.
Şerif’in Kovid-19 testi pozitif çıkınca doktorlar, anne ile bebeğini tedavi süresince bir araya getirmeme kararı aldı. Uygulanan bir haftalık tedavinin ardından testlerin negatif sonuç vermesi üzerine bebeğine kavuşan Şerif, “Unutamayacağım bir gün oldu” dedi. AA
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.