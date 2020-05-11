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    HaberlerEge Haberleri Kovid-19’u yendi bebeğine kavuştu
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    11.05.2020 - 00:02 |

    Kovid-19’u yendi bebeğine kavuştu

    İzmir’de doğum yaptıktan sonra koronavirüs teşhisi konulan Lütfiye Şerif (21), sağlığına kavuştu, Anneler Günü’nde ilk kez bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

    Kovid-19’u yendi bebeğine kavuştu

    Şerif’in Kovid-19 testi pozitif çıkınca doktorlar, anne ile bebeğini tedavi süresince bir araya getirmeme kararı aldı. Uygulanan bir haftalık tedavinin ardından testlerin negatif sonuç vermesi üzerine bebeğine kavuşan Şerif, “Unutamayacağım bir gün oldu” dedi. AA

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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