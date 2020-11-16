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    16.11.2020 - 00:02 |

    Köy okullarına 100 temel eser

    Köy okullarına 100 temel eser

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Bir Kitapta Sen Yolla’ projesi kapsamında Çiftlik Köyü İlkokulu’na bağışlanan kitaplar ve dünya ve Türk edebiyatından seçme 100 temel eseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla teslim etti. Köy okullarının kitaplıklarını zenginleştirmek ve çocukların okuma alışkanlıklarını arttırmak için yola çıktıklarını söyleyen Başkan Gürün, “Evlatlarımızı doğru yönlendirir, onlara okuma azmini aşılarsak önlerinde hiçbir engel duramaz” diye konuştu.

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