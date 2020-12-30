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    30.12.2020 - 00:03 |

    Köye kütüphane

    İzmirli üç gönüllü tarafından başlatılan eğitim seferberliği ile Kiraz’ın Cevizli Köyü’ne bir kütüphane kazandırıldı.

    Köye kütüphane

    Projenin mimarlarından Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, kütüphanenin İzmir Kitap Gönüllüleri ve Özgür Eğitim Yayınları ile hayat bulduğunu ifade etti, “Okumaya hevesli gençlerimiz oldukça, onların başında okumaya teşvik edecek güzel öğretmenleri oldukça, biz her zaman yardıma hazırız. Destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

    Öğretmenin isteği

    Kütüphaneye adı verilen eğitim emekçisi ve emekli Milli Eğitim Müfettişi Mevlüt Kaplan’ın oğlu ve Özgür Eğitim Yayınları’nın sahibi Özgür Kaplan ise babasının 1965-80 yılları arasında bölgede hizmet verdiğini belirtti. Kütüphane’nin yıllar önce Cevizli Köyü’ne atanan öğretmen Koray Kankatan’ın isteği üzerine kurulduğunu hatırlatan İzmir Kitap Gönüllüleri üyesi Mesut Tin, ‘Atatürk Çocukları Kütüphanesi’ olarak 44’üncü kütüphaneyi açtıklarını dile getirdi.

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