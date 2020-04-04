Koronavirüs salgını tüm dünyada üretime darbe vururken, gıda talebini de artırdı. Gözler, en yaşamsal ihtiyacı sağlayan tarım sektörüne çevrildi. Tarım ve hayvancılığın Türkiye’ni en stratejik kaynakları olduğunu ve bu süreçte mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyleyen Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arsin Demir, “Tarım ve gıda yoksa gelecek de yok. Çiftçiler tarlaları terketmemeli. Köyünde kal Türkiye” dedi. “Artık ülkemizde yerel üretimin ve üreticinin teşvik edilmesi hiç olmadığı kadar önem kazandı” diyen Demir, şöyle devam etti.

Kredi ve tazminatlar

“Dışa bağımlı olduğumuz tarımsal üretim hammaddelerinde sorunlar yaşanabilir. Ayrıca bu sıkıntılara bağlı olarak maliyetler artabilir. Bakanlık tarafından toplamda 1.5 milyar lira, bundan iki hafta önce çiftçilerin kimlik numaralarına göre ödenmeye başlandı. Mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat destekleri gibi destekler de bulunuyor. Destekten ziyade üretime devam kredisi veya üreticilere koronavirüs tazminatı ödenmesi gibi talepler değerlendirilmeli. Tarım kredileri ertelendi; ancak Ziraat Bankası’na olan borçların da uzun vadelere yayılarak faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Özellikle köye dönüşü artıracak politikaların veya destek mekanizmasının daha iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Üretici ve mevsimlik işçilerin tarlalara güvenle ulaşımı sağlanmalı.”