Koyunları telef olan aileye destek

Atatürk Bulvarı üzerinde 65 yaşındaki Suat Esen’e ait çiftliğin ağılına sabaha karşı giren sokak köpekleri, koyun ve kuzuyu telef etti. 63 hayvanın öldüğünü söyleyen Esen çifti, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve veterinerler, olay yerinde inceleme yaptı. Saylak, “Üreticimizi mağdur ettirmeyeceğiz” dedi. Vali Orhan Tavlı’nın talimatıyla aileye 40 koyun verileceği belirtildi. l AYKUT KURT DHA