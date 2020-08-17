‘Köyünüz her zaman hafızanızda olsun’

İzmir Büyükşehir, köy çocuklarının eğitimine ve sosyal yaşamına katkı sağlamak için yaşama geçirilen Köyde-İz projesini başlattı. Başkan Soyer gençlere, “Köy hafızanızda bulunsun, bu topraklara borcunuzu ödemek için bir fırsat olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllü gençlerin hem köy hayatını tanıması hem de köydeki çocukların eğitimine ve sosyal hayatına katkı koyması için hazırlanan Köyde-İz projesini başlattı. Ödemiş’in Gereli köyünde Köyde-İz projesinde yer alan gençlerle ve köylülerle bir araya gelen Başkan Soyer, yine başta kırsal mahalleler olmak üzere İzmir’de kitap okumak isteyen herkese ulaşacak ‘Gezici Kütüphane’nin açılışını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş Şehit Er Süleyman Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu’nda, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Esen, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, gönüllü gençler ve çocuklarla birlikte pasta keserek Köyde-İz projesini başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeye katılan gençleri tek tek kutladı, “Hayatınız tam baharında yeni başlayacak uzun yolculuğunuzda bu köyün kadınları, bu köyün üreticileri, çileleri, sevinçleri, hüzünleri hep hafızanızda olsun. Olsun ki, bu topraklara borcunuzu ödemek için fırsat olsun. Diliyorum ki bu köyün sizde bıraktığı iz, hayatınız boyunca size ışık tutsun” dedi.

Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gerçek 2005 yılında 60 ortakla yola çıkan kooperatifin bugün 235 ortakla yola devam ettiğini belirterek kırsalda kalkınma hamlesi başlatarak kooperatiflere destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve İzmir Köy-Koop çatısı altında İzmir KöyKoop Birlik Başkanı Neptün Soyer’in yol göstericiliğine teşekkür etti.

Gençlerin emeği ödüllendirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin salgın döneminde düzenlediği çevirimiçi “Hazine Avı”, “2 Oda 1 Kısa Film”, “Genç Şarlo Tirad” ve “Smyrna Edebiyat” yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini Kültürpark’ta düzenlenen törenle aldı.

Törene Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Kültürpark Çim Alan’daki ödül töreninde konuşan Soyer, TARKEM ile düzenlenen Çevrimiçi Hazine Avı yarışmasının 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıdığını ve ülkenin farklı illerinden ve yurtdışından yedi saatte 29 binden fazla kişinin katıldığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakfı ve İZELMAN işbirliğinde İzmir Sinema Ofisi tarafından düzenlenen yarışmaya 186 kısa film katıldı.

Tunç Soyer, “Karantina süresince İzmirlilerin evde geçirdiği zamanı daha nitelikli hale getirmeye çalıştık” dedi.

Bayındır’da Soyer’e pankartlı karşılama





Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) üyeleri dün Gereli’deki programdan dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i pankartla selamladı. “Çiçek üreticisinin, çiftçinin gerçek dostu! Bayındır’a hoş geldin” yazılı pankartı gören Başkan Tunç Soyer de aracını durdurdu ve aracından inerek çiçek üreticilerini selamladı. BAYÇİKOOP’un binasını ziyaret eden Başkan Soyer ve İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer’i BAYÇİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar ağırladı. Ziyarette önümüzdeki aylarda temeli atılacak İZKA Projesi’nin tohum serası ve yeni projeler konuşuldu.