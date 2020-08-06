Kozak Çevre Yolu inşaatı 2021’de

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kangren haline dönüşen Kozak Çevre Yolu’nun yapım sürecini hızlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Okçular ve Göbeller mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Koştu, projenin 2021 yatırım programına alınması için Ankara’da temasların sürdüğünü belirtti. Proje çizimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 2021 yılı içerisinde inşaatın başlanması için çabaladıklarını anlatan Koştu, şöyle devam etti:

“Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi ile Kozak Çevre Yolu Projesi’nin birbirini tamamlayacak. Tarihi mahallelerimizin tam ortasından geçen ve ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı şehiriçi yolumuz kamyon ve tır trafiğine kapacak. Taş ocaklarından taşınan granitler için yeni güzergah Kozak Çevre Yolu olacak. Mevcut yol nedeniyle tehdit altında olan Selinos Antik Kanal ve diğer tarihi yapılar, çevre yolu ile risk altında olmaktan kurtulacak. İlk etapta Bergama çevresinden başlamak üzere çevre yolu inşaatının Kozak ve hatta Ayvalık güzergahına kadar yapımının devam etmesini sağlayacağız.”