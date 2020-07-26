Kredi çekip gönüllü ordusu kurdu

Emekli memur Sevilay Akbaş, 1.5 yıl önce Ankara’da otobüste giderken, bir kadının “Allah canımı oğlumdan önce almasın” sözleriyle hayatını özel çocuklara adadı. Kadının zihinsel engelli oğlu olduğunu ve büyük sıkıntılar yaşadığını öğrenen Akbaş, benzer durumdaki herkese yardım eli uzatmak için bankadan 45 bin lira kredi çekip harekete geçti. Yozgat’ın Boğazlıyan ve Sarıkaya ilçelerindeki okullara malzeme ve ekipman desteği veren Akbaş, “Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri” ekibini kurdu. Son olarak Balıkesir’deki Altıeylül Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na katkıda bulunan Akbaş, özel eğitim sınıfını tepeden tırnağa donattı. l BALIKESİR A