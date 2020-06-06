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    HaberlerEge Haberleri Kredi paketleri, satışları artırdı
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    06.06.2020 - 00:01 |

    Kredi paketleri, satışları artırdı

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın sunduğu pakette, konut desteği kapsamında, sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 faizle kredi olanağı sunulacak.

    Kredi paketleri, satışları artırdı

    İzmir’de krediye konu olacak konutlar için 750 bin liraya kadar kredi kullandırılacak.

    Yatırımcının yeniden gayrimenkule döneceğini belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “Yaz aylarında satışlar artacaktır. İnşaat firmaları da artan taleple birlikte öteledikleri yatırımlara başlamak için harekete geçecek” dedi. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer ise, “Kredi kullanımı sayesinde inşaat ve yapı sektörüne bağlı pek çok sektörde canlanmaya başlayacak. Doğal yaşama olan talep ve İzmir’deki projelerin bu konuda öne çıkması da diğer şehirlerden alıcıları çekecek” diye konuştu.

    Hareketlenme başladı

    Kredi oranlarının açıklanmasının ardından satış ofislerinin hareketlendiğini dile getiren FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay da, “Projeler, stoklar eriyecek ve yenileri başlayacak” ifadelerini kullandı.

    Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Onur Durmuş ise, “Önemli olan, açıklanan bu faiz oranlarının uzun süre devam ettirilmesi” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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