BİST115.794-2.46EURO7.750.07USD6.860.07ALTIN397.98-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kredili konuta hücum
    ABONE OL
    10.07.2020 - 00:05 |

    Kredili konuta hücum

    Kredili konuta hücum

    Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başlaması ve konut kredisi faizlerinin düşmesi, emlak piyasasını rekor düzeyde hareketlendirdi. Türkiye’de, 1-27 Haziran günleri arasında toplam 93 bin 704 adet kredili konut satışı yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde, kredili konut satışının 6 bin 658 olduğu Türkiye’de, artışın 14 kata ulaştığı gözlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, “Konut kredilerinde faizin düşmesi, piyasaya can suyu oldu. Hareketlilik, önümüzdeki aylarda da devam edecek” dedi.

    ‘Yoğun bir dönem’

    Bankaların başlattığı konut kredisi kampanyaları, koronavirüs salgını nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektörünü canlandırdı. 12 ay ertelemeli ve 15 yıla kadar vadeli kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, hayallerindeki eve ulaşmak için harekete geçti. Oturmak ya da yatırım için en uygun evi almanın peşine düşen vatandaşlar, emlak sektörüne son yılların en yoğun dönemini yaşattı.

    ‘İzmir, değerini artırıyor’

    İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Önder, “Yaşam kalitesi ve uygun ikliminin yanı sıra pandemi sürecinde genel olarak vakaların az seyretmesi de İzmir’e olan ilgiyi artırdı. İzmir, değerini her geçen gün artıran ve Avrupa’nın birçok şehriyle rekabet etme gücü olan bir şehir” dedi.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

    Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Ege Denizi'nde faciadan dönüldü! Botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

    Ege Denizi'nde faciadan dönüldü! Botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

    Sıradaki Haber