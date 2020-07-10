Kredili konuta hücum

Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başlaması ve konut kredisi faizlerinin düşmesi, emlak piyasasını rekor düzeyde hareketlendirdi. Türkiye’de, 1-27 Haziran günleri arasında toplam 93 bin 704 adet kredili konut satışı yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde, kredili konut satışının 6 bin 658 olduğu Türkiye’de, artışın 14 kata ulaştığı gözlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, “Konut kredilerinde faizin düşmesi, piyasaya can suyu oldu. Hareketlilik, önümüzdeki aylarda da devam edecek” dedi.

‘Yoğun bir dönem’

Bankaların başlattığı konut kredisi kampanyaları, koronavirüs salgını nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektörünü canlandırdı. 12 ay ertelemeli ve 15 yıla kadar vadeli kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, hayallerindeki eve ulaşmak için harekete geçti. Oturmak ya da yatırım için en uygun evi almanın peşine düşen vatandaşlar, emlak sektörüne son yılların en yoğun dönemini yaşattı.

‘İzmir, değerini artırıyor’

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Önder, “Yaşam kalitesi ve uygun ikliminin yanı sıra pandemi sürecinde genel olarak vakaların az seyretmesi de İzmir’e olan ilgiyi artırdı. İzmir, değerini her geçen gün artıran ve Avrupa’nın birçok şehriyle rekabet etme gücü olan bir şehir” dedi.