31.05.2020 - 00:01 |
Kriz masası ekibi belirsizlik içinde
Ayvalık’ta kriz masası ekibi oluşturan esnaf ve turizmciler koronavirüs salgını nedeniyle sezonun zor geçeceğini ifade etti, desteğin şart olduğuna dikkat çekti.
Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, “Birçok otelimiz 1 Temmuz’da açacak ve açmayan otellerimiz de var. Kar etmeyi unuttuk. Sezon için birçok soru işareti var” diye konuştu. DHA
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.