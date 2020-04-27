Kriz Yönetimi Kurulu önerisi

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), kovid-19 sonrası ekonomi ve finans piyasalarını değerlendirmek üzere Ege Finans Derneği (EFD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu’yu ağırladı. İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıda sunum yapan Vurucu, şirketlerin ‘Kriz Yönetimi Kurulu’ kurması gerektiğini söyledi. Kriz döneminde şirketlerin insan kaynağını ve potansiyel iş hacmini koruması gerektiğini belirten Vurucu, “Ayakta kalabilen şirketler, kriz sonrasında daha fazla iş imkânı yaratacak. Bu dönemde Türkiye sıcak para bulmazsa Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Koronavirüs sonrasında dünya parası veya kripto paralara hızlı bir geçiş yaşayabiliriz” diye konuştu.