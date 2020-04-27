BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kriz Yönetimi Kurulu önerisi
    ABONE OL
    27.04.2020 - 00:00 |

    Kriz Yönetimi Kurulu önerisi

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), kovid-19 sonrası ekonomi ve finans piyasalarını değerlendirmek üzere Ege Finans Derneği (EFD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu’yu ağırladı. İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıda sunum yapan Vurucu, şirketlerin ‘Kriz Yönetimi Kurulu’ kurması gerektiğini söyledi. Kriz döneminde şirketlerin insan kaynağını ve potansiyel iş hacmini koruması gerektiğini belirten Vurucu, “Ayakta kalabilen şirketler, kriz sonrasında daha fazla iş imkânı yaratacak. Bu dönemde Türkiye sıcak para bulmazsa Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Koronavirüs sonrasında dünya parası veya kripto paralara hızlı bir geçiş yaşayabiliriz” diye konuştu.

    Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için
    Coronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu olduTürkiye’de corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Survivor Gizem Birdan kimdir, nereli? Survivor Gizem kaç yaşında, mesleği ne? Biyografisi...

    Survivor Gizem Birdan kimdir, nereli? Survivor Gizem kaç yaşında, mesleği ne? Biyografisi...

    Sıradaki Haber