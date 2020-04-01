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    HaberlerEge Haberleri ‘Krizi fırsata çevirebiliriz’
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    01.04.2020 - 00:00 |

    ‘Krizi fırsata çevirebiliriz’

    Ülkemizde koronavirüs pandemisi sebebiyle liglere verilen ara sonrası değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu zorlu sürecin ardından, Türk futbolu için yeni bir sayfa açılabileceğini söyledi.

    ‘Krizi fırsata çevirebiliriz’

    Öz kaynak modelini öneren Eroğlu, “Biz yıllardan beri bu modeli uyguluyoruz. Türkiye’deki kulüplerin bu modele dönmesi fırsattır. Artık kimse büyük transferler beklemesin, bütçeler düşecektir. Genç oyuncular transfer edilmeli. Yabancı olacaksa da genç ve düşük maliyetli olmalı. Futbolumuzda tertemiz yeni bir sayfa açılması için önümüzde önemli bir fırsat var” dedi.


    ‘Ligler başlamaz’

    Oyuncuların özel çalışmalar yaptığını belirten Eroğlu, “Maçlar ertelendikten sonra kendimizi programladık. Futbolcularımızın bir kısmı görüntülü olarak evlerinde, bir kısmı da tesislerimizde çalışıyorlar. Onları fiziksel ve mental açıdan hazır tutmaya çalışıyoruz. Maçların haziranda başlayacağını düşünürsek mayıs ayında yeniden idmanlara başlamalıyız. Benim şahsi fikrim ligler başlamaz. Ama sorun ortadan kalkarsa ligin başlamasından yanayım” yorumunu yaptı.

    ‘Resmi teklif yok’

    Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Hüseyin Eroğlu, “Fenerbahçe çok büyük camia. Ben de Altınordu gibi değerli bir kulüpte görev alıyorum. İki değerli kulüp. Bu konunun resmi bir boyutu olmadığını söylemek istiyorum. Her Türk antrenörün ileride hedef koyduğunda A Milli Takım’da ve çok değerli Türkiye’nin büyük güzide kulüplerinde çalışma hayali vardır. Bu, gündeme gelmişti ama resmi olmadığı için konuşmak istemiyorum. Bakalım süreç neyi getirecek” dedi.

     

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