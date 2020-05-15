Kuaförlerden enerji aldık

“Normalleşme Süreci” kapsamında hizmete açılan güzellik salonları, kuaförler ve berberler, ilk günden itibaren müşteri akınına uğradı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nevra Cem Ersoy, bu davranışta ihtiyacın yanı sıra psikolojik etkenlerin de belirleyici olduğunu söyledi, “Kişiler, özgürlüğünün kısıtlandığı alanları, zamanla daha cazip bulabilir. Uzun süre evde olmak ve davranış biçimlerini kısıtlamak, enerji kaybına yol açtı. Birçok kişi, kendini rahatlatabileceği ve kaybettiği enerjiyi tekrar kazanabileceği alan olarak berber ya da kuaförleri seçti” diye konuştu.