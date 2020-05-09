09.05.2020 - 00:00 |
Kubilay’a Süper Lig kancası
Manisaspor’un kalecisi Kubilay Zihni’ye Süper Lig kulüplerinin talip olduğu öğrenildi.
Bu sezon 20 maçta forma giyen 20 yaşındaki eldiven için Çaykur Rize, Kayseri, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor’un takipte olduğu vurgulandı. Birçok ekibin radarına giren Kubilay’ın sezon biter bitmez soluğu Süper Lig’de alması bekleniyor. Kubilay yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen ara hepimizi üzdü. Ancak yeniden futbola konsantre olmak zorundayız. Transferle ilgili konuşmak için şimdilik erken. Şu anda tek düşüncem, ligi istikrarlı bir futbolla tamamlamak, kendime güveniyorum” dedi.
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