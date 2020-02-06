06.02.2020 - 01:43 |
‘Küçük İşler, Büyük Anlatımlar’ beğenide
Pent Awards Design Ödüllü ressam Recep Çiftci, 31 Ocak-15 Şubat günleri arasında GT Art&Interiors’da “Küçük İşler, Büyük Anlatımlar” sergisiyle, manalardan ilham aldığı kadim semboller ile meydana getirdiği eserlerini, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
Kendisini “özünü arayan sanatçı” olarak tanımlayan Çiftci, 7-9 Şubat günleri arasında, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.