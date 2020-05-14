BİST100.1590.55EURO7.550.17USD6.970.05ALTIN384.680.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Küçük işletmecilere destek
    ABONE OL
    14.05.2020 - 00:01 |

    Küçük işletmecilere destek

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında; 19 ilçede, 126 mahallede, bin 200 küçük işletmeciye, buzağıların daha iyi gelişmesini sağlayan probiyotikler dağıtıyor.

    Küçük işletmecilere destek

    Ayrıca; maske, eldiven ve dezenfektan bulunan paketler de iletildi. Kırsal kalkınmanın ancak küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi ve güçlenmesiyle gerçekleşeceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün “Tarım kenti Balıkesirde’ki üeticinin her zaman yanındayız” dedi.

    İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Kamu çalışanlarına idari izinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.Kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde izinli sayılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

    Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

    Sıradaki Haber