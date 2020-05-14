14.05.2020 - 00:01 |
Küçük işletmecilere destek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında; 19 ilçede, 126 mahallede, bin 200 küçük işletmeciye, buzağıların daha iyi gelişmesini sağlayan probiyotikler dağıtıyor.
Ayrıca; maske, eldiven ve dezenfektan bulunan paketler de iletildi. Kırsal kalkınmanın ancak küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi ve güçlenmesiyle gerçekleşeceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün “Tarım kenti Balıkesirde’ki üeticinin her zaman yanındayız” dedi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.