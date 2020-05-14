Küçük işletmecilere destek

Ayrıca; maske, eldiven ve dezenfektan bulunan paketler de iletildi. Kırsal kalkınmanın ancak küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi ve güçlenmesiyle gerçekleşeceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün “Tarım kenti Balıkesirde’ki üeticinin her zaman yanındayız” dedi.