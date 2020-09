‘Küçük İşletmem İçin’ 8 milyon lira destek

Metro Türkiye’nin pandemi sürecinden etkilenen yeme-içme sektöründeki küçük işletmelere can suyu olmak üzere 29 Nisan’da başlattığı ve iş ortakları ile büyüttüğü “Küçük İşletmem İçin” projesi kapsamında ülke genelinde 4 bin 500’e yakın işletmenin başvurduğu proje kapsamında başvuru şartlarını karşılayan toplam 1500 işletme ürün ve hizmet desteği alıyor. Projeden 96’sı İzmir’de ve 41’i Muğla’da olmak üzere toplam 137 olmak üzere işletme başına 5 bin lira ürün ve hizmet desteği ulaştırıldı. Böylece İzmir’deki boyoz, kumru, lokma ve İzmir köftesi ile Muğla’da çökertme kebabı, oğlak yahni, ekşili balık gibi yerel lezzetleri sunan işletmelere destek sağlandı hem de yerel ekonomiye katkıda bulunuldu.



Yerel ekonomiye katkı



Metro Türkiye Bölge Müdürü Kortan Kızılay, “Metro Türkiye olarak dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu dönemde, iş ortaklarımızla el ele vererek #kücükisletmemicin hareketini başlattık. Yardıma hazır kurumlarla yardıma ihtiyaç duyan işletmeleri ortak bir platformda buluşturduk. Böylece, tüm Türkiye’de dolaylı olarak 10 bin sektör emekçisinin işlerini devam ettirebilmelerine ve 3 milyar liralık yerel ekonominin canlandırılmasına destek verilirken İzmir ve Muğla’daki 138 işletmeye de can suyu olacak yardım sağlandı. Herkes mahallesindeki küçük işletmeleri ziyaret ederek bu zorlu dönemde onlara destek verebilir. Küçük gibi görünen bireysel katkılarımız yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor” dedi.



Metro Türkiye’nin 500 işletmeye ürün bağışı yaparak Gıda Kurtarma Derneği ve Dude Table iş birliğinde başlattığı Küçük İşletmem İçin projesi, ana partner Coca-Cola ile birlikte Unilever Food Solutions, Pepsico, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Altınmarka, Reis Gıda, Dimes Türkiye, Upfield, Bursa Pazarı, Hekimoğlu Un, Dardanel ve Mikro Yazılım’ın da destekleriyle bir iyilik hareketine dönüştü. Türkiye genelinde destekten yararlanan 1500 işletme “Mutfağa Dönüş” sürecinde kendi bütçelerini kira bedeli, fatura giderleri, personel ödemesi gibi diğer harcamalara yönlendirebilme imkânı buldu. 3 ayda toplanan ürün ve hizmet desteği 8 milyon lirayı buldu, 10 binden fazla çalışanın ise istihdamı korundu.



MORAL VERDİ



İzmir’deki Girit Adası restoran sahibi Hakan Özgüler, “Bu destek ile her şeyin iyiye gideceğine ve güzel günler göreceğimize dair hepimizde bir umut oluştu” diye konuştu. Gece Yiyen Adam’ın İşletme Müdürü Ercan Karaata, “Desteğin bizlere büyük katkısı oldu” açıklaması yaptı. Bodrum Gebora Restoran’ın sahipleri Halil ve Naime Karakaş, “Personel giderlerimizi karşılamaya bütçe ayırabildik” dedi. Bodrum Pamukkale Otel Restoran sahibi Yasin Mayuk da “Destek bize moral verdi” açıklaması yaptı.