Küçük kulüp büyüdü

2013’teki seçimde Emre Sarıgedik’in başkanlık görevine gelmesiyle birlikte o yıl yaşanan rekor artış, sonraki yıllarda da gerçekleştirilen birçok turnuva, sosyal etkinlik ve yardım faaliyetleriyle birlikte devam etti. Toplam üye sayısını yüzde 50 kadar attıran Küçük Kulüp, 2020 yılında da onlarca yeni üyeyi bünyesine kattı.Sarıgedik, “Her ne kadar bir tenis kulübü olsak da, İzmir’in bugün adından sıkça söz ettiren güçlü bir STK’sına dönüştük” dedi.